Bild: Визит Зеленского в Берлин стал катастрофой для местной полиции

Визит Зеленского в Берлин стал суперкатастрофой для местной полиции

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Правоохранители оказались не готовы к организации приезда украинского президента.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 августа прибыл в Берлин, где в экстренном режиме правоохранители обеспечивали безопасность его встреч. Об этом сообщило немецкое издание Bild.

Глава профсоюза столичной полиции Бенджамин Джендро назвал подготовку к визиту «суперкатастрофой» для полиции и отметил, что сотрудникам пришлось работать сверхурочно и жертвовать личной жизнью.

По информации Bild, о визите полиции стало известно лишь поздно вечером 12 августа, из-за чего пришлось срочно перекрывать территории правительственного квартала и станции метро «Бундестаг».

Визит Зеленского связан с переговорами с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и участием в видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

В то время как в Берлине проходят переговоры украинского президента с немецкими и европейскими лидерами, идет подготовка саммита в Анкоридже на Аляске 15 августа между президентом РФ Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Главной целью их встречи станет обсуждение путей возможного перемирия на Украине, а также поиск вариантов развития двусторонних отношений между Россией и США. Эксперты считают этот саммит стартовой точкой для дальнейших переговоров, направленных на снижение напряженности в регионе и стабилизацию международной обстановки.

