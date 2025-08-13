Суд постановил взыскать с владельца танкера «Волгонефть-239» 35,5 млрд рублей

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 18 0

Ранее в этот же день суд взыскал 49,5 миллиарда рублей с владельцев и фрахтовщиков другого потерпевшего крушение танкера — «Волгонефть-212».

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Арбитражный суд Краснодарского края вынес решение в пользу Росприроднадзора по иску, поданному против владельца и фрахтователя потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239». Сумма компенсации составила 35,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

В качестве ответчиков по делу выступали компании «Каматрансойл» и «Кама Шиппинг», а истцами — Росприроднадзор, Генеральная прокуратура, Министерство транспорта и другие ведомства. Ответчики не присутствовали на заседании.

Ранее в этот же день суд взыскал 49,5 миллиарда рублей с владельцев и фрахтовщиков другого потерпевшего крушение танкера — «Волгонефть-212».

ЧП с танкерами произошло в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Тогда с обоих судов были эвакуированы 27 человек, один моряк погиб.

В результате крушения «Волгонефти-212» и «Волгонефти-239», произошедшего из-за неблагоприятных погодных условий, по данным Минтранса РФ, в Черное море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.

По поручению президента РФ Владимира Путина была создана рабочая группа для координации работы по ликвидации последствий ЧП.

