Ивана Краско похоронили рядом с сыном в Петербурге

Виктория Алакоз
Виктория Алакоз

Он покоится на Комаровском кладбище.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Глеб Лазуков; 5-tv.ru

Народного артиста России Ивана Краско похоронили на Комаровском кладбище в Санкт-Петербурге. Он покоится рядом с сыном Андреем в кителе и тельняшке — такова была его последняя воля. Кадры с места оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Прощание с артистом прошло в театре имени Комиссаржевской — там собрались родственники, друзья, коллеги и поклонники его творчества.

Краско отдал театральной сцене более 50 лет. Он сыграл в нескольких десятках фильмов, среди которых «Эскадрон гусар летучих», «Господин оформитель», «Афганский излом», «Сын полка».

Иван Краско скончался 9 августа после продолжительной болезни. Ему было 94 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о судьбе и творчестве Ивана Краско. Каким он был в жизни и на экране — читайте в нашем материале.

