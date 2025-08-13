Личное в публичное: зачем Кудрявцева выставляет семейные проблемы напоказ

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Дзюник: Кудрявцева откровенничает об отношениях с мужем ради жалости

Дзюник — о размолвке Кудрявцевой с мужем

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Телеведущая рассказала всей стране, что борется с алкоголизмом супруга. И получила от него нелестный ответ.

Откровение телеведущей Леры Кудрявцевой по поводу алкоголизма ее супруга, хоккеиста Игоря Макарова, — это попытка привлечь внимание. Об этом сообщил музыкальный продюсер Леонид Дзюник в интервью сайту Teleprogramma.org.

«При всем моем уважении к Лере, я ее очень хорошо знаю, ее откровения — это, вероятно, попытка привлечь внимание. Она хочет показать свою семейственность, благородство», — поделился он.

Недавно Кудрявцева открыто заявила в социальных сетях о проблемах Макарова с алкоголем и рассказала, что устала бороться с зависимостью супруга. На фоне стресса у телеведущей начались проблемы со здоровьем — дошло до нервного срыва. В ответ, в своем личном блоге спортсмен в грубой форме попросил жену замолчать.

«Это все для того, чтобы мы с вами поговорили и сказали: „Лерочка, держись, ты умничка! Все будет хорошо!“ И муж замечательный у тебя, но лишний раз выпил. Главное, что он не бегает от тебя налево, а сидит дома», — уверен Дзюник в манипуляциях Кудрявцевой мнением подписчиков.

Макаров является третьим мужем телеведущей. Хоккеист младше Леры на 16 лет. У пары есть общая дочь Мария, родившаяся в 2018 году с помощью ЭКО.

До этого Кудрявцева была в отношениях с музыкантом группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком, в браке с которым родился сын Жан. Вторым мужем стал бизнесмен Матвей Морозов. Они поженились в 2004 году, но развелись через три года, когда предпринимателя осудили за мошенничество.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кудрявцева отпраздновала семилетие дочери без мужа.

