Бездомный убил беременную женщину и насадил голову ее партнера на кол

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 51 0

На месте преступления были найдены зловещие граффити.

В Австралии бездомный убил беременную женщину и насадил голову ее мужа на кол

Фото: www.globallookpress.com/Sanka Vidanagama

В Австралии беременная женщина была убита бездомным. Он также отрубил и насадил на кол голову ее партнера. Об этом сообщили в издании People.

«39-летняя Афина Георгопулос была на пятом месяце беременности, когда ее убили. 50-летний Эндрю Ганн, как сообщается, был найден обезглавленным, его голова была насажена на кол», — говорится в публикации.

Тела пары нашли в их доме в Мельбурне, стены которого были покрыты граффити. Послания гласили: «Карма — это не меню», «Мясо — это убийство», «Хватит значит хватит» и «Предательство — непредсказуемое и неизбежное».

Через четыре часа после приезда полиции на место преступления убийцу арестовали на вокзале. Мужчина 34 лет был найден с пятнами крови на рубашке. Злоумышленник оказался бездомным.

Полиция сообщила журналистам, что жертвы выбраны неслучайно. Убийца был с ними знаком, однако характер их отношений не уточняется. Сотрудники правоохранительных органов пытаются выяснить, какой мотив был у бездомного и как граффити связаны с трагедией.

Тетя погибшей женщины сообщила, что та с нетерпением ждала рождения ребенка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что найденная мертвой в Риме россиянка с 11-месячной дочерью была задушена.

