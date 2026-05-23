Организм может дать сбой: чем опасен майский перепад температуры

Особенно тяжело резкие погодные изменения могут переносить люди с метеозависимостью и гипертонией.
Невролог Комаров: резкая смена погоды может спровоцировать головную боль
Перепад температуры воздуха на 15 градусов способен спровоцировать у метеозависимых людей головные боли, колебания артериального давления и признаки панических атак. Об этом рассказал врач-невролог Александр Комаров в беседе с Life.ru.
По словам специалиста, особенно тяжело резкую смену погоды могут переносить люди с нарушениями работы вегетативной нервной системы. У одних ухудшение самочувствия возникает на фоне жары, которая сопровождается слабостью и снижением давления, у других — во время похолодания.
«В момент перепада у них могут происходить нарушения сердечного кровообращения, возможны элементы панических атак, головные боли на фоне смены атмосферного давления», — объяснил Комаров.
При этом изменение температуры на 15 градусов само по себе не является критичным для организма. Однако метеозависимым людям врач рекомендовал избегать сильных нагрузок, больше отдыхать и соблюдать режим сна. Выходить на улицу в жаркую погоду, по его словам, лучше вечером, когда температура воздуха снижается.
Особое внимание невролог посоветовал уделить контролю артериального давления. Пациентам с гипертонией в период резкой смены погоды может потребоваться корректировка терапии, однако менять дозировку препаратов следует только после консультации с лечащим врачом.
Ранее синоптики предупредили о резком изменении погоды после аномальной жары в центральной части России. Ожидается похолодание, которое будет сопровождаться дождями, грозами и усилением ветра.
