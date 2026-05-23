Не платьем единым: как собрать стильный образ на выпускной без больших трат

Анастасия Федорова
Дизайнер Игорь Гуляев рассказал, какие простые детали способны превратить базовый наряд в праздничный.

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

Создать стильный образ для выпускного можно без крупных трат, если правильно подобрать аксессуары и дополнения к базовой одежде. Об этом заявил российский дизайнер Игорь Гуляев в беседе с НСН.

Специалист отметил, что при выборе одежды для выпускного важны не стоимость бренда или роскошь наряда, а то, насколько уверенно и комфортно чувствует себя молодой человек. По его словам, вещи должны подходить именно выпускнику, подчеркивать его характер и помогать сохранить хорошее настроение в один из важных дней школьной жизни.

Юношам Гуляев посоветовал не отказываться от классических базовых вещей. Простую рубашку и брюки можно сделать более праздничными за счет яркого галстука, шейного платка, жилета или подтяжек. Дополнительные элементы дизайнер предложил сочетать между собой по цвету — например, подобрать аксессуары в одной гамме с носками.

Выпускницам, по мнению дизайнера, необязательно покупать дорогое вечернее платье, чтобы эффектно выглядеть на празднике. Современная мода позволяет прийти на выпускной и в более лаконичном образе, сделав его торжественным с помощью прически, макияжа и аксессуаров. Особое внимание Гуляев рекомендовал уделить необычной укладке, которая может заметно преобразить привычный наряд.

Эксперт подчеркнул, что выпускной должен остаться приятным воспоминанием, поэтому не стоит выбирать вещи, в которых неудобно двигаться, танцевать или общаться с друзьями. По его словам, в этот день важно не пытаться соответствовать чужим ожиданиям, а сохранить собственный стиль.

