Авария на угольной шахте в Китае унесла жизни четырех рабочих

Четыре человека погибли в результате аварии на угольной шахте в китайском городе Чанчжи. Об этом сообщает местное агентство Xinhua.

«В угольной шахте города Чанчжи, провинции Шаньси, на севере Китая, в результате превышения допустимых уровней угарного газа погибли четыре человека», — говорится в сообщении.

В момент происшествия в шахте работали 247 человек. Спасателям удалось эвакуировать 157 сотрудников, в том числе погибших. Сейчас под землей остаются 90 шахтеров, из них 16 находятся в критическом состоянии.

В агентстве подчеркнули, что работы по спасению застрявших в шахте работников ведутся в усиленном режиме. Кроме того, специалисты обследуют территорию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на шахте «Алардинская» в Кемеровской области вспыхнул пожар. С места происшествия эвакуировали 132 работника шахты. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. До этого один человек погиб в результате обвала шахты в Ростовской области.

