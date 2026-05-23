Когда беременность не наступает: какие анализы помогут выявить бесплодие

Анастасия Федорова
Проверить репродуктивное здоровье необходимо обоим партнерам.

Какие анализы помогут выявить бесплодие

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Гинеколог Уланкина: при трудностях с зачатием паре необходимо пройти обследование

Когда долгожданная беременность не наступает, поиск причин начинается не с догадок, а с лабораторных анализов и обследований. Проверить здоровье в таком случае необходимо обоим партнерам, поскольку сложности с зачатием могут быть связаны как с женской, так и с мужской репродуктивной системой. Об этом в беседе с Life.ru рассказала гинеколог Ольга Уланкина.

Женщинам при подозрении на бесплодие могут назначить анализ на антимюллеров гормон, исследование гормонального фона, мазок, ультразвуковое исследование органов малого таза и проверку проходимости маточных труб. Мужчинам необходимо пройти спермограмму, проверить уровень гормонов и при наличии показаний — фрагментацию ДНК сперматозоидов.

Обратиться к врачу стоит, если беременность не наступает в течение года регулярной половой жизни с одним партнером без использования контрацепции. Для женщин старше 35 лет этот срок сокращается до шести месяцев. При этом диагноз «бесплодие» ставят только после того, как необходимые обследования прошли оба партнера.

В первую очередь женщинам важно оценить овариальный резерв — запас яйцеклеток в яичниках, который формируется с рождения и не восполняется. Основным показателем считается уровень антимюллерова гормона. Сдать такой анализ можно в любой день цикла, а низкие значения могут указывать на истощение яичников.

Для оценки работы репродуктивной системы также проверяют гормональный фон. На второй — пятый день цикла исследуют уровень фолликулостимулирующего и лютеинизирующего гормонов, пролактина и гормонов щитовидной железы. На 21–23-й день цикла могут назначить анализ на прогестерон, чтобы подтвердить наличие овуляции.

Кроме того, врач может рекомендовать мазок из влагалища, измерение уровня pH слизистой и ультразвуковое исследование органов малого таза. Это необходимо, чтобы выявить инфекции, воспаления, бактериальный вагиноз, миомы, полипы или эндометриоз. Если основные показатели находятся в норме, следующим этапом становится проверка проходимости маточных труб.

Мужчинам при сложностях с зачатием прежде всего назначают спермограмму. Исследование позволяет оценить концентрацию, подвижность и форму сперматозоидов. Дополнительно могут потребоваться анализы на гормоны и проверка фрагментации ДНК сперматозоидов.

Обоим партнерам при длительном бесплодии неясного происхождения, нескольких неудачных попытках экстракорпорального оплодотворения или ранних потерях беременности могут рекомендовать кариотипирование. Оно помогает исключить генетические причины сложностей с зачатием и вынашиванием ребенка.

Уланкина также отметила, что некоторые антидепрессанты способны влиять на фертильность. У женщин они могут подавлять овуляцию и провоцировать сбои цикла, а у мужчин — снижать уровень тестостерона, либидо и ухудшать показатели сперматозоидов.

