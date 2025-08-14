Ради безопасности: как Telegram и WhatsApp* стали каналами связи для террористов в России

Роскомнадзор ограничил функцию звонков в популярных мессенджерах.

Роскомнадзор сегодня окончательно принял решение ограничить звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp*. Ведь эти сервисы стали отличным оружием в руках мошенников и террористов. Однако не стоит думать, что бесплатные звонки теперь пропадут вообще, просто теперь их постараются сделать максимально безопасными. Все объяснит корреспондент «Известий» Алексей Целищев.

Железнодорожное депо Орла. К тепловозу подбегает подросток и бросает бутылку с зажигательной смесью. Огонь охватывает аккумуляторный отсек. Друг поджигателя с моста все это транслирует через видеозвонок в Telegram, как оказалось, куратору украинских спецслужб.

Зарубежные мессенджеры для террористов в России стали каналами связи. Так пособник киевского режима в Кировской области получил задание заключить контракт с Минобороны и убить наших военных.

В Подмосковье диверсант по инструкциям через Telegram собрал из автомобиля многотонную бомбу. Одной взрывчатки там было 60 килограммов, способной уничтожить целый жилой дом. Эти теракты были предотвращены сотрудниками ФСБ лишь за последние пару дней. И в каждом случае кураторы связывались с исполнителями в России исключительно через иностранные мессенджеры.

«Через эти мессенджеры происходит вербовка наших граждан, идет организация и контроль за исполнением терактов на нашей территории. С их помощью, по факту, украинские и западные спецслужбы убивают наших граждан», — напоминает Андрей Попов, ветеран группы «Альфа».

Неонацисты отправляют на смерть обманутых через WhatsApp пенсионеров. Звонят от имени банков, воруют с личных счетов деньги, а потом под предлогом возращения средств заставляют жертв передавать посылки со взрывчаткой.

По официальным данным, 41% преступлений сейчас происходит с использованием Telegram и WhatsApp. Раскрыть их крайне сложно из-за недружественной политики зарубежных мессенджеров. Именно поэтому Роскомнадзор ввел ограничения на звонки.

«Для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков», — сообщили в ведомстве.

На замену иностранным мессенджерам приходят российские. Их серверы находятся в нашей стране, а пользователи защищены от террористов, мошенников и вербовщиков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ