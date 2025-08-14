«Страшные вещи происходят сегодня»: Вучич высказался о протестах в Нови-Саде

Даниил Ципелев
Президент Сербии Вучич: 64 человека пострадали в ходе протестов в Нови-Саде

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Свыше 60 человек пострадали, среди раненых есть полицейские.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что при нападении на офисы Сербской прогрессивной партии в Нови-Саде пострадали 64 человека.

«Страшные вещи происходят сегодня… Свыше 60 граждан пострадали, насчитали 64 пострадавших в помещении СПП на бульваре Освобождения в Нови-Саде. В последний момент мы обеспечили, чтобы к ним приехала „скорая помощь“, буквально пять минут назад», — заявил сербский лидер.

Также, по словам Вучича, всего по стране пострадали 16 полицейских, двое из которых получили серьезные травмы.

Волна антиправительственных митингов захлестнула Сербию после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года. Из-за случившегося погибли 16 человек. В ходе расследования был арестован бывший глава сербского Минстроя. Протестующие требуют отставки президента страны Александра Вучича и проведения внеочередных парламентских выборов.

Лидер Сербии, при этом, отказался подчиниться требованиям демонстрантов и заявил, что протестные акции спонсируются на деньги западных государств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что протестующие в Сербии требуют отставки президента Вучича.

