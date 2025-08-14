Полный хаос: Сеул за несколько минут затопило из-за шторма

Эфирная новость 31 0

Сеул за несколько минут затопило из-за шторма

Фото, видео: www.globallookpress.com/Wang Yiliang; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Уже есть три жертвы стихии.

На улицах Сеула сейчас хаос из-за наводнения. На столицу Южной Кореи обрушился шторм такой силы, что город затопило за несколько минут.

Подземные парковки затоплены практически по самый потолок. Парализовано движение транспорта. Жертвами стихии уже стали три человека.

Ранее 5-tv.ru писал, что курортный район Хоста затопило в Сочи. Из-за подтопления собрались пробки на федеральной трассе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+16° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
79.60
-0.27 93.39
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:35
Мест в отелях нет, сувениры на подходе: Анкоридж готовится к саммиту РФ и США
13:20
Российские военные освободили населенные пункты Искра и Щербиновка в ДНР
13:10
Полный хаос: Сеул за несколько минут затопило из-за шторма
13:00
«Выворачивай карманы»: Леонардо Ди Каприо обыскали на Ибице
12:50
Путин призвал ускорить внедрение передовых беспилотных технологий в бизнес
12:45
Боевика ИГ* Боташева экстрадировали в Россию

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака
Умерла 48-летняя звезда сериала «Тест на беременность» Анна Кузнецова
Борьба за наследство Халка Хогана: кому достанутся миллионы рестлера
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс