Полный хаос: Сеул за несколько минут затопило из-за шторма
Уже есть три жертвы стихии.
На улицах Сеула сейчас хаос из-за наводнения. На столицу Южной Кореи обрушился шторм такой силы, что город затопило за несколько минут.
Подземные парковки затоплены практически по самый потолок. Парализовано движение транспорта. Жертвами стихии уже стали три человека.
Ранее 5-tv.ru писал, что курортный район Хоста затопило в Сочи. Из-за подтопления собрались пробки на федеральной трассе.
