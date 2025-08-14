Боевика ИГ* Боташева экстрадировали в Россию

Эфирная новость 21 0

Уроженец Карачаево-Черкесии участвовал в боях с правительственными войсками Сирии.

Фото, видео: Александр Щербак/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Боевика запрещенной террористической организации ИГ* экстрадировали в Россию. Руслана Боташева под конвоем доставили в Москву.

Житель Карачаево-Черкесии числился в международном розыске с 2015-го. Именно тогда, судя по материалам дела, он вступил в ряды экстремистского движения. Вместе с другими боевиками Боташев охранял отряды террористов, которые занимались минированием в Алеппо. И участвовал в боях с правительственными войсками Сирии.

Его задержали во Франции несколько лет назад. Но только сейчас Париж согласился его выдать по запросу Генпрокуратуры.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — Террористическая организация, запрещенная в РФ

+16° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
79.60
-0.27 93.39
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:35
Мест в отелях нет, сувениры на подходе: Анкоридж готовится к саммиту РФ и США
13:20
Российские военные освободили населенные пункты Искра и Щербиновка в ДНР
13:10
Полный хаос: Сеул за несколько минут затопило из-за шторма
13:00
«Выворачивай карманы»: Леонардо Ди Каприо обыскали на Ибице
12:50
Путин призвал ускорить внедрение передовых беспилотных технологий в бизнес
12:45
Боевика ИГ* Боташева экстрадировали в Россию

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака
Умерла 48-летняя звезда сериала «Тест на беременность» Анна Кузнецова
Борьба за наследство Халка Хогана: кому достанутся миллионы рестлера
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс