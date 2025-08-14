За буллинг в школах могут ввести крупные штрафы

Правительство введет крупные штрафы за буллинг в школах, выяснили «Известия». Авторы предлагают закрепить понятие «травля», то есть «регулярное унижение чести и достоинства».

Коснется это и кибербуллинга, то есть преследования в сети. За неподобающие слова и жесты нарушителей предлагают штрафовать на сумму от десяти до 50 тысяч рублей. Должностные лица заплатят до 200 тысяч. И до полумиллиона — юридические.

За несовершеннолетних ответят их родители. Вместе с тем, разрабатывают и другие меры борьбы с травлей. Так, в школах могут появиться «службы примирения».

