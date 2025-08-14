Часть средств от тиража «Русского лото» направили на реабилитацию детей

Часть средств от проведения пасхального тиража «Русского лото»-2025 направили на благотворительность. В частности, благодаря им улучшили условия проживания детей с особенностями развития в лагере «Раздолье», сообщили в «Столото».

Лагерь «Раздолье» находится на территории храма святых Царственных Страстотерпцев в деревне Раздолье Ленинградской области. Он принимает детей, нуждающихся в реабилитации, и их родителей, рассказали в «Столото».

Средства были направлены на обновление коммунальной системы и кухонного оборудования лагеря, пояснили в пресс-службе распространителя государственных лотерей. Часть нужной суммы собрал на своей платформе «Поможем» Синодальный отдел по благотворительности Русской Православной Церкви. Средства от тиража «Русского лото» помогли восполнить дефицит, благодаря чему этим летом лагерь «Раздолье» принял более 30 детей и их родителей.

Благотворительный пасхальный тираж «Русского лото» состоялся весной 2025 года в третий раз. Как и в предыдущие годы, 10 рублей с каждого проданного билета «Столото» направил православной социальной службе помощи «Милосердие».

«Средства, собранные от проведения двух предыдущих пасхальных тиражей „Русского лото“, которые состоялись в 2023 и 2024 годах, позволили службе помощи „Милосердие“ оказать помощь тысячам нуждающихся людей и реализовать более 120 социально значимых проектов по всей стране», — рассказала директор по спонсорству и КСО многопрофильного холдинга S8 Capital, в который входит «Столото», Оксана Тубман.

По ее словам, поддержку от проведения пасхального тиража 2025 года получили более 10 социальных проектов. В течение года средства от пасхального тиража будут направлены еще на поддержку многих социально значимых проектов по всей стране, а также на оказание адресной, гуманитарной, медицинской, социальной и духовной помощи нуждающимся.