Путин призвал ускорить внедрение передовых беспилотных технологий в бизнес

Борис Сатаров
Борис Сатаров 26 0

Международный форум в Москве собрал ученых и предпринимателей из десятков стран.

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

Президент России Владимир Путин заявил, что передовые достижения, включая разработки в области беспилотных систем, должны соответствовать потребностям бизнеса и быстро внедряться в практику. Об этом 14 августа сообщили на сайте Кремля в приветствии участникам Международного форума «Беспилотные системы: технологии будущего».

По словам президента, крайне важно, чтобы разработки конструкторских и исследовательских команд не оставались на стадии экспериментов, а быстро проходили путь до практического применения. Владимир Путин выразил уверенность, что форум позволит продемонстрировать потенциал отрасли и реализовать востребованные проекты.

Мероприятие в Москве собрало известных ученых, инженеров, молодых изобретателей и предпринимателей из десятков стран. Участники экспозиции смогут ознакомиться с автономными поездами, комбайнами, летательными аппаратами и роботизированными комплексами, демонстрирующими достижения отрасли беспилотных технологий.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в России появился новый класс воздушного пространства для дронов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

