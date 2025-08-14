Учебная тревога: почему в школах не хватает учителей

В 2024 году дефицит педагогов в России превысил 150 тысяч человек.

В прошлом году российские школы столкнулись с нехваткой кадров: был недобор около 100 тысяч учителей начальных классов и почти 60 тысяч преподавателей иностранных языков. Об этом заявил председатель общества «Российским гражданам — достойное образование» Виктор Панин в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия» на тему «Какие изменения ждут российские школы в новом учебном году?».

По его словам наблюдается сильная текучка кадров.

«Педагогические вузы выпустили в прошлом году около 150 тысяч специалистов, но в школы пошли единицы. А те, кто пришел, быстро уходят в репетиторство, где можно зарабатывать в два-три раза больше», — пояснил эксперт.

Панин подчеркнул, что ситуация в разных регионах отличается, но в целом остается серьезной. В Москве, например, в некоторых школах уровень текучки кадров среди молодых учителей начальных классов достигала 60–70%.

Ситуация усугубляется и из-за большого разрыва в уровне заработной платы учителей между регионами. Если в Москве педагоги получают от 70 000 до 130 000 рублей, то в других регионах страны их доход составляет всего от 20 до 40 тысяч рублей.

Правозащитник также отметил чрезмерную бюрократическую нагрузку на педагогов.

«Начинаются вот эти отчеты, которые некоторые заполняют и до ночи, и в ночь идут и так далее. А потом получают вот эти деньги и говорят: «Оно мне надо?» — сказал Панин.

Он также подчеркнул, что, несмотря на признание проблемы Министерством просвещения, значительных изменений в этой сфере пока не произошло.

Раннее 5-tv.ru писали о том, что в Госдуме задумались о праве педагогов на частную жизнь. Предлагается закрепить право учителей на приватность и выпустить рекомендации по поведению в соцсетях. Поводом стали увольнения педагогов за фото в купальниках или снимки из кальянных. Методичка должна определить, что можно публиковать и комментировать, чтобы избежать конфликтов.

