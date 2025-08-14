Женщина с весом выше центнера насмерть задавила мужа собственным телом

Чтобы освободить мужчину, понадобились усилия пяти человек.

В Португалии женщина случайно убила мужа, задавив его собственным телом. Об этом сообщает издание Daily Star.

На окраине города Порта в Португалии женщина, вес которой превышает 100 килограммов, споткнулась, вставая с кровати, и придавила собственного супруга.

«Это было случайное падение, когда она встала, чтобы подойти к своему мужу, лежащему на полу», — сообщила СМИ местная полиция.

Женщина была зажата между кроватью и стеной, поэтому не смогла самостоятельно встать. Мужчина же оказался под женой.

На крики пары среагировали соседи, они вызвали спасателей и попытались помочь супругам. Чтобы поднять женщину, понадобились усилия пяти человек. Но когда ее сняли с мужа, он уже потерял сознание.

Медики попытались провести реанимационные действия, но спасти жизнь португальцу не удалось. По описанию соседей, погибший, в отличие от жены, имел худощавое телосложение.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что бездомный убил беременную женщину и насадил голову ее партнера на кол.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.