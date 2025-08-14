«Она чудо!» — Алена Шишкова о новорожденной дочери рэпера Тимати

Лилия Килячкова
Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Мать девочки — модель Валентина Иванова.

Российская модель Алена Шишкова трогательно высказалась о дочери своего экс-возлюбленного рэпера Тимати и его избранницы, модели Валентины Ивановой: «Она чудо!». Об этом Алена написала в комментариях в своем Telegram-канале.

По словам модели, весть о появлении на свет маленькой Эммы она приняла с искренним теплом и уважением. Шишкова добавила, что уже успела увидеть новорожденную и познакомиться с ней лично.

«Я очень хорошо отношусь к Валентине, и Эмма — сестренка Алисы. Конечно, приняла с любовью. Она красотка», — добавила модель.

Напомним, что Алена Шишкова и Тимати расстались в 2015 году, сохранив дружеские отношения. Вместе они воспитывают дочь Алису. Также у рэпера есть сын Ратмир от модели Анастасии Решетовой, с которой они расстались в 2020 году. Тимати так и не сделал девушкам предложения. Иванову рэпер тоже не торопится брать в жены, но ее это, похоже, не смущает.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что мать Тимати перерезала пуповину его новорожденной дочери. Встреча ребенка с бабушкой Симоной удивила подписчиков артиста.

