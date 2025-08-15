«Прямо над нами сбивали»: актер Жигунов о съемках в Севастополе под обстрелом

В Крыму в рамках фестиваля молодого искусства «Таврида. АРТ» прошел главный в стране питчинг военно‑патриотического кино, где Заслуженный артист России Сергей Жигунов эксклюзивно для 5-tv.ru. рассказал о процессе съемок фильма «Три друга, клад и матрос Кошка». По его словам, часть съемочной группы оказалась в Севастополе в самый разгар атаки ВСУ на город.

Жигунов вспоминает, как все началось с прилетов первых английских ракет: что‑то сбивали прямо над площадкой, а воздух был заполнен громкими взрывами. На площадке находилось много маленьких детей, и съемочная команда опасалась, что родители заберут их домой. Однако матери не стали запрещать своим чадам участие в съемках, чем внушили режиссерам и актерам дополнительную стойкость.

Актер отметил, что в последний день съемок охрана ПЗРК «Панцирь» не понимала, зачем там киносъемочная группа, так же как и съемщики не могли объяснить присутствие вооруженных людей. Эта напряженная ситуация разрядилась благодаря простому буфету: горячий кофе был предложен всем, включая солдат, и это помогло наладить контакт.

Из забавных случаев на площадке Жигунов привел один показательный эпизод:

«Вышла смешная история: подошел парень (с автоматом. — Прим. ред.), а вдалеке вторая группа снимала английскую кавалерию, которая идет в атаку. И парень меня спрашивает: «Это… (кто. — Прим. ред.)?», а я говорю: «Англичане», и слышу в ответ: «Давай врежем по ним!»

Услышав, что противники не настоящие, охранник ответил «жалко», что, по словам режиссера, очень показательно отражает восприятие войны.

При написании сценария Жигунов с удивлением перечитал список стран, воевавших в Крымскую войну против России, и увидел тревожные параллели с сегодняшним днем. Он высказал пожелание извлечь уроки и научиться жить с этим знанием, продолжая создавать фильмы, которые фиксируют правду и укрепляют дух.

