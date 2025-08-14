Все средства хороши: к борьбе с борщевиком в Петербурге привлекли нейросети

Новый способ борьбы с борщевиком применили в Петербурге. Только за неделю хозяевам участков, которые не избавились от сорняка, выписали восемь штрафов. Вычислить нарушителей помогли нейросети. Как искусственный интеллект научился определять опасное растение — узнал корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Заводят трактор, косы и триммеры: ежегодная и повсеместная, ударная борьба с борщевиком летом не прекращается ни на минуту. А в этом кабинете тихо загораются красные огоньки на экране. Враг обнаружен.

Информация о борщевике со всего города стекается в этот инфоцентр. Систему неделю как внедрили в работу. Первые восемь адресов — зафиксированы.

«Сейчас по Петербургу ездят порядка двух десятков вот таких машин, увешанных камерами. Конкретно в этом автомобиле их четыре, каждая фиксирует свои нарушения. Но часть камер направлены именно на борщевик. Систему обучили, нейросети подгрузили тысячи фотографий борщевика на самых разных стадиях роста. И теперь водитель просто едет по маршруту, камера фиксирует сорняк на обочине и передает данные в инфоцентр вместе с координатами», — отметил корреспондент.

Пока штрафуют только юрлица. Сумма солидная, до 100 тысяч рублей. Но самое интересное: весь город машины объезжают за месяц. А потом фиксируют нарушение снова, если собственник не устранил борщевик.

Вероника показывает, как опасен даже скошенный борщевик. Наступила на растение.

«Как ты не ляжешь, невозможно. Поэтому я старалась как-то сильно забинтовывать, чтобы не чувствовать вот эти вот дыры и ожоги», — поделилась пострадавшая Вероника Везина.

Про это поле борщевика ежегодно жители пишут во все инстанции. Но тщетно. Что-то скашивают сами, но не помогает. Хотя из региональных бюджетов выделяются немалые деньги. В Новгородской области поля борщевика с этого года опрыскивают с квадрокоптеров. На обработку гектара вручную потребуются сутки. А беспилотнику — полчаса.

«В этом текущем сезоне у нас предусмотрено средства на борьбу с борщевиком порядка 47 миллионов рублей. Из них 32 миллиона это на местные поселения», — рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства Новгородской области Владимир Татаренко.

Квадрокоптеры, нейросети — в борьбе за чистые поля все средства хороши, уверены экоактивисты.

«Я считаю, что это хорошо. Хотя бы, может, они искусственный интеллект будут слушать, если они не слышат граждан обычных. Было отправлено шесть жалоб. Они что отвечают? «Мы передадим подрядной организации», — поделилась экоактивистка Светлана Елинская.

Нейросеть реагирует быстро — штрафы улетают мгновенно. Сначала искусственный интеллект искал сугробы, граффити на стенах, ямы на дорогах. Теперь борщевик. А дальше могут взяться и за неправильно припаркованные и разбросанные электросамокаты. Что тоже, как сорняки, тут и там разбросаны по Петербургу.

