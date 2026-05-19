Растения-экофильтры будут улучшать качество воды на очистных сооружениях Москвы

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 27 0

Их корни успешно борется со множеством соединений.

Какие растения высаживают в очистительные сооружения Москвы

Фото: www.globallookpress.com/pinkannjoh/blickwinkel

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На очистительных сооружениях Москвы высадят более пяти тысяч растений, которые станут природными экофильтрами. Об этом сообщили на портале mos.ru.

Для улучшения качества воды в столичном коммунальном хозяйстве с 2000 года используют гиацинт — эйхорнии. Их высаживают с наступлением летнего тепла в городские очистные сооружения — пруды-отстойники.

В 2026 году эти растения посадят на 44 объектах. Планируется, что за лето они очистят приблизительно 100 тысяч кубометров воды и атмосферных осадков, которые поступают в водосточную систему московских улиц.

На портале отметили, что эйхорнии применят на финальном этапе доочистки. К тому моменту вода уже отделена от грязи и песка.

«В фильтрации задействована мощная корневая система эйхорнии, которая на пике своего роста может достигать полуметра в длину. Корни растения покрыты мелкими волосками, которые эффективно извлекают из воды взвеси, металлы, нитраты, фосфаты и органические вещества. Эйхорния успешно борется со множеством соединений и стимулирует рост бактерий, улучшающих качество очищенной воды», — уточнили на сайте.

Эти растения активно размножаются и за сезон способны увеличиться до 40 раз. Это позволяет гиацинту полностью покрыть водную поверхность площадью до десяти тысяч квадратных метров.

После завершения цветения в конце лета эйхорния может осесть на дно водоема, что способствует появлению лишнего ила. Чтобы этого избежать, в середине осени растения извлекают из очистительных сооружений.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в парке «Сокольники» благоустроят территорию. Работы охватят около 112 гектаров. У каскада Оленьих прудов планируют восстановить беседку и мост на историческом месте, создать прогулочные маршруты, спортивные пространства и обновленную детскую зону.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
72.35
-0.78 84.07
-1.11
Венера включит денежный магнит: финансовый гороскоп для знаков зодиака на...

Последние новости

15:30
Прощайте, школьные дни: когда в России пройдут выпускные в 2026 году
15:22
Необратимые разрушения мозга: бессонницу признали симптомом страшной болезни
15:15
Болит голова и темнеет в глазах: как выявить опасное для жизни загустение крови
14:56
Растения-экофильтры будут улучшать качество воды на очистных сооружениях Москвы
14:40
Опасные друзья: названы 12 популярных пород собак, не подходящих для детей
14:27
«Работать надо!» — Федункив раскритиковала зумеров из-за кризиса 20 лет

Сейчас читают

Куба — это не Венесуэла: кубинская авантюра для США не будет легкой прогулкой
Жгучая диета для здоровья сосудов: ученые нашли пользу в остром перце
Летние каникулы у школьников в России начнутся раньше: что известно
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео