Заползла в рюкзак: кобра укусила девушку в подмосковном парке

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Пострадавшая была экстренно госпитализирована, ей потребовалась операция.

В подмосковном парке кобра укусила 28-летнюю девушку за руку. Об этом сообщил департамент здравоохранения Москвы в своем Telegram-канале.

«Во время отдыха в подмосковном парке в рюкзак заползла змея: когда девушка открыла его, кобра выскочила, укусила ее и скрылась в траве (судя по всему, кобра заползла в рюкзак в отпуске за рубежом)», — говорится в сообщении.

Пострадавшую доставили в токсикологический центр НИИ СП им. Н. В. Склифосовского, где ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В Депздраве отметили, что «счет шел на секунды». После стабилизации состояния ее перевели в отделение гнойной хирургии ГКБ им. Баумана, где обнаружили гнойное воспаление кисти. Врачами было решено провести операцию.

Вскоре пострадавшую выписали с рекомендацией оставаться под медицинским наблюдением.

Врачи предупреждают, что яд кобры способен за считанные минуты парализовать дыхательную систему, разрушить сердце и ткани. Без своевременной помощи шансы на выживание крайне низки.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Воронеже крыса напала на девятилетнюю девочку в подъезде многоэтажки. После происшествия девочка нуждается в помощи психологов.

