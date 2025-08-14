Вице-мисс Россия — 2017 Ксения Александрова вышла замуж за пять месяцев до гибели

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 32 0

Вице-мисс Россия — 2017 Александрова вышла замуж за пять месяцев до гибели

Вице-мисс Россия — 2017 Ксения Александрова вышла замуж за пять месяцев до гибели

Фото: Instagram*/ kseniyaalexandrova

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Модель строила большие планы на будущее.

Модель и вице-мисс «Россия 2017» Ксения Александрова скончалась в НИИ имени Склифосовского после аварии в Тверской области.

В июле автомобиль, в котором находилась модель, столкнулся с лосем, выскочившим на обочину. Девушка получила тяжелую черепно-мозговую травму, и, несмотря на усилия врачей, умерла 12 августа.

Еще весной, в марте, Ксения вышла замуж за избранника Илью, сыграв пышную свадьбу под Москвой. Медовый месяц влюбленные провели на Мальдивах.

«Никогда не думала, что одно событие может так долго звучать внутри. Я помню каждую секунду и кажется, что я все еще проживаю весь вихрь эмоций. В этот день было столько любви, радости и искренних чувств, что сердце до сих пор полно ими. Спасибо каждому, кто был вместе с нами — это бесценно!» — писала Ксения в соцсетях.

В блоге она делилась планами стать психологом и радовалась семейному счастью. Друзья и подписчики вспоминают ее как яркую и добрую девушку, умевшую вдохновлять окружающих.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+15° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
79.77
0.17 93.06
-0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:45
Трамп ввел нацгвардию в Вашингтон накануне встречи на Аляске
0:23
Сложнейшие операции: как СВО изменила военную медицину в России
0:00
«Лерчик, спасибо»: Гузеева поблагодарила Кудрявцеву за обретенный душевный покой
23:41
Вице-мисс Россия — 2017 Ксения Александрова вышла замуж за пять месяцев до гибели
23:20
Фильм «Геля» на фестивале «Окно в Европу» получил приз «За энергию на экране»
23:00
Актер Громов о возможности цензуры фильмов Балабанова: «Ничего не вижу страшного»

Сейчас читают

Драпеко выступила против запрета фильмов Балабанова: «Талантливый режиссер»
«Он по рукам ходил»: актриса Лужина жалеет о том, что отдала сына в интернат
«Бог велел прощать»: Лариса Лужина о сбежавших из РФ артистах
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс