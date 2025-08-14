Запрещать фильмы режиссера Алексея Балабанова нельзя, так как он является единственным гениальным маэстро отечественной киноиндустрии 1990-х и 2000-х годов. Об этом заявил кинокритик Михаил Трофименко в беседе с 5-tv.ru.

Журналист назвал Балабанова тем, кто смог достоверно передать «шум времени» в своих работах. По его словам, «Брат», «Морфий», «Груз 200» отражают атмосферу эпохи, в которой они создавались.

При этом, как отметил Трофименко, режиссер не показывал в фильмах «жестокость ради самой жестокости». Все душераздирающие сцены стали зеркалом суровой реальности тех годов. Критик добавил, что работы Балабанова можно смело назвать классическими, ведь в них он выступил как выдающийся поэт и художник.

Алексей Балабанов — советский и российский кинорежиссер, сценарист, продюсер и актер. Известен как автор культовых картин, таких как «Брат» и «Брат-2», а также фильмов «Жмурки», «Война», «Груз 200», «Морфий», «Кочегар» и других. В своих фильмах он часто создавал образ героя постсоветской эпохи с его сложной судьбой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что слова депутата Госдумы Елены Драпеко о призыве запретить фильмы Балабанова были искажены. Как отмечает актриса, она вовсе не хочет наложить санкции на работы режиссера. Речь идет только о том, какие картины стоит рекомендовать для показа детям в рамках киноуроков.

