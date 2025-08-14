Тело федерального судьи найдено с огнестрельными ранами в Волгоградской области

Тело федерального судьи найдено в городе Камышин. На нем были обнаружены огнестрельные и колото-резаные раны. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Волгоградской области.

«14 августа в вечернее время у здания Камышинского городского суда Волгоградской области было обнаружено тело действующего судьи с огнестрельными и колото-резаными ранениями», — говорится в публикации в Telegram-

Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, которого уже задержали. Уточняется, что его подозревают в совершении преступления по двум статьям.

Одна из них связана с убийством с особой жестокостью, а вторая — с незаконным хранением оружия. Сейчас проводится комплекс следственных мероприятий для выяснения обстоятельств произошедшего.

