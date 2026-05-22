«Это д’Артаньян»: археолог Вим Дейкман рассказал, как искал останки мушкетера

Археолог Вим Дейкман: я искал останки д’Артаньяна почти 30 лет

Археолог Вим Дейкман почти 30 лет искал останки д’Артаньяна. Об этом мужчина рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

По словам Дейкмана, ощутимые результаты появились три года назад. Именно тогда археолог вышел на пенсию и у него появилось больше времени на собственные проекты.

«Мне нужно было искать пожилого мужчину, в возрасте около 60 лет. Я знал, что он был застрелен 25 июня 1673 года и происходил из Гаскони на юго-западе Франции», — сказал Вим Дейкман.

Также археолог был уверен, что при себе у настоящего д’Артаньяна должен быть меч, так как это символ его достоинства.

«На глубине 60–70 сантиметров мы обнаружили верхнюю часть скелета человека, который, да, должен быть, вероятно является, скорее всего, это д’Артаньян. Также мы нашли монету, датируемую примерно 1660 годом. Это похоже на древнеримскую традицию, когда умершему клали монету в рот», — рассказал археолог.

Вим Дейкман объявил о возможном обнаружении останков графа Шарля де Бац де Кастельмора, более известного как д’Артаньян, в марте текущего года. Кости были обнаружены под полом церкви в пригороде Маастрихта. До этого многие археологи предполагали, что именно там мог бы покоиться легендарный мушкетер.

При этом Вим Дейкман считает шумиху вокруг обнаружения костей д’Артаньяна лишней, поскольку нужно еще провести ряд исследований и установить, что это именно он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ученый попал за решетку из-за останков легендарного мушкетера. Это произошло в Нидерландах. Вим Дейкман самостоятельно транспортировал кости, которые, по его мнению, принадлежат д’Артаньяну.

