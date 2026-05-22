В Конго протестующие сожгли клинику для зараженных Эболой

В Демократической Республике Конго участники массовых протестов совершили поджог специализированного медицинского центра, где проходят лечение пациенты с лихорадкой Эбола. Об этом сообщил CNN.

Основным требованием нападавших была немедленная выдача тела молодого человека, который скончался от инфекции незадолго до инцидента. По информации телеканала, конфликтная ситуация достигла своего пика в больнице Рвампара. Родственники умершего пытались захватить останки силой, игнорируя протоколы безопасности, установленные из-за высокой заразности вируса.

Когда сотрудники органов здравоохранения и медицинский персонал ответили твердым отказом в доступе к телу, обстановка окончательно вышла из-под контроля. Семья покойного и примкнувшие к ним активисты начали забрасывать здание лечебного учреждения различными предметами.

В ходе возникших беспорядков вспыхнул пожар, в результате которого полностью сгорели две медицинские палатки, принадлежащие гуманитарной миссии Альянса за международную медицинскую помощь.

Во время нападения в палатках находились шесть пациентов, которых удалось своевременно эвакуировать. Сейчас они переведены в основное здание больницы для продолжения терапии под присмотром врачей.

Острая неприязнь местного населения к медицинским учреждениям и международным организациям подогревается тяжелой гуманитарной ситуацией в регионе. Ранее представители профильных структур отмечали, что США и Всемирная организация здравоохранения значительно сократили объемы финансирования помощи для Демократической Республики Конго.

Такой дефицит ресурсов создал острую нехватку квалифицированного персонала и необходимых средств защиты в полевых госпиталях. Из-за отсутствия возможностей для полноценного сдерживания вируса и профилактической работы с местными жителями подобные вспышки агрессии становятся последствиями кризиса в системе здравоохранения.

Как происходит заражение Эболой

Заражение вирусом Эбола происходит только при прямом контакте с биологическими жидкостями инфицированного человека или животного. В отличие от гриппа или COVID-19, вирус не передается воздушно-капельным путем.

Чтобы инфекция попала в организм, достаточно микротрещины на коже или попадания крови/выделений на слизистые глаз, носа или рта. Основную опасность представляют уход за больным без защиты, традиционные похоронные ритуалы с омыванием тела умершего, а также употребление в пищу «дикого мяса» (обезьян, летучих мышей), которые являются естественным резервуаром вируса в природе.

