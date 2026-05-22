В ЛНР из-под завалов общежития колледжа после атаки ВСУ спасли троих человек
Удар пришелся по зданию, где в момент атаки находились 86 подростков, 35 из них ранены.
Фото: VK/Леонид Пасечник/pasechnik_li
В Старобельске Луганской Народной Республики спасатели извлекли трех человек из-под завалов общежития местного колледжа, пострадавшего в результате атаки украинских беспилотников. Об этом 22 мая сообщили в пресс-службе МЧС РФ по региону.
В результате удара разрушены учебный корпус и общежитие. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что внутри находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Ранения разной степени тяжести получили 35 человек. Часть подростков после атаки оказалась под завалами. Всем пострадавшим оказывается медицинская и психологическая помощь.
Повреждения также получили административные здания, магазины и жилые дома. Есть один пострадавший мирный житель. На месте работают экстренные службы и следователи.
Ранее ВСУ уже наносили удары по гражданским объектам в ЛНР. Несколько дней назад беспилотник атаковал рейсовый микроавтобус Лисичанск — Северодонецк, в результате чего погибла 17-летняя девушка, еще три человека пострадали.
