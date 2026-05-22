«Били по детям»: Мирошник назвал терактом атаку ВСУ на колледж и общежитие в ЛНР

Мирошник назвал терактом атаку ВСУ на колледж и общежитие в ЛНР

Посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник назвал атаку ВСУ на колледж и общежитие в Старобельске террористическим актом. По его словам, удар был нанесен по объекту, где находились несовершеннолетние.

«Украинские боевики совершили террористический акт, подвергнув опасности жизни детей. Нацисты, как загнанные крысы, пытаются кусать за самое больное, совершая покушения на несовершеннолетних детей и ни в чем не повинных гражданских жителей», — заявил Мирошник.

Он также подчеркнул, что подобные действия являются военными преступлениями и, по его словам, виновные понесут наказание.

В Старобельске в ЛНР беспилотники ВСУ атаковали здание колледжа и общежитие, где в момент удара находились десятки подростков. После прилета часть помещений оказалась разрушена, под завалами могли остаться люди.

«ВСУ прицельно ударили по спящим беззащитным детям. Вражеские БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа нашего педуниверситета. В момент удара там находились 86 детей от 14 до 18 лет. Ранения разной степени тяжести получили 35 человек», — сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

По информации властей, спасатели уже достали из-под обломков двоих пострадавших. Поисковая операция продолжается. Всем раненым оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Помимо колледжа, повреждения получили жилые дома, магазины и административные здания города. Также сообщается об одном пострадавшем мирном жителе. Сейчас на месте работают экстренные службы и следователи, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

