«Ударили по спящим детям»: в ЛНР 35 человек пострадали при атаке ВСУ на колледж

В ЛНР в результате атаки ВСУ на колледж и общежитие пострадали 35 человек

В Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР) после атаки беспилотников оказались разрушены учебный корпус и общежитие местного колледжа. В момент удара внутри находились десятки подростков, многие получили ранения.

«ВСУ прицельно ударили по спящим беззащитным детям. Вражеские БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа нашего педуниверситета. В момент удара там находились 86 детей от 14 до 18 лет. Ранения разной степени тяжести получили 35 человек», — сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

По предварительным данным, часть подростков после удара оказалась под завалами. Спасателям уже удалось вытащить двоих пострадавших, поисковые работы продолжаются. Всем раненым оказывают медицинскую и психологическую помощь.

Кроме колледжа и общежития, повреждения получили административные здания, магазины и жилые дома. Также сообщается об одном пострадавшем мирном жителе. На месте работают экстренные службы и следователи, которые фиксируют последствия атаки.

Ранее ВСУ уже наносили удары по гражданским объектам в ЛНР. Несколько дней назад беспилотник атаковал рейсовый микроавтобус на маршруте Лисичанск — Северодонецк. Тогда погибла 17-летняя девушка, еще три человека получили ранения.

