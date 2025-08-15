Заметные изменения: Ирина Ортман про дух патриотизма у молодежи

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 59 0

Ирина Ортман: дух патриотизма в последние годы сильно возрос

Фото, видео: Сергей Фадеичев/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сегодняшние 20-летние знают каждое слово гимна России.

В последние годы дух патриотизма в России сильно вырос. В разговоре с 5-tv.ru это подметила певица Ирина Ортман в рамках седьмого Фестиваля молодого искусства «Таврида. АРТ».

Артистка заявила, что нынешнее молодое поколение растет с сильным духом патриотизма, чему способствовали, в том числе и события последних лет.

«К сожалению, при таких трагических обстоятельствах, но у нас дух патриотизма за последние три года очень сильно возрос», — сказала Ортман.

Она подчеркнула, что эту тенденцию легко заметить, если обращать внимание то, как, например, проходит фестиваль «Таврида».

Ее коллеги добавили, что поколение сегодняшних 20-летних не нуждается в патриотическом воспитании. Молодых людей достаточно просто немного «развернуть» в нужную сторону и это врожденное чувство в них проявится.

Ярким примером является то, что они знают каждое слово гимна России и подпевают, когда слышат его исполнение.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что иностранные студенты признались в любви к России на «Тавриде».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+15° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
79.77
0.17 93.06
-0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:51
Осталось меньше суток: встреча Путина и Трампа начнется в 22:00 по мск
9:41
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленького Марка
9:20
Путин поздравил Моди с Днем независимости Индии
9:07
«Бывал я тут уже»: Лавров прибыл на Аляску в толстовке с надписью «СССР»
9:00
Заметные изменения: Ирина Ортман про дух патриотизма у молодежи
8:40
«Прямо над нами сбивали»: актер Жигунов о съемках в Севастополе под обстрелом

Сейчас читают

«Пора либо смириться, либо заткнуться»: Бессент — европейским коллегам накануне встречи Путина и Трампа
Фильм «Геля» на фестивале «Окно в Европу» получил приз «За энергию на экране»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс