Заметные изменения: Ирина Ортман про дух патриотизма у молодежи

В последние годы дух патриотизма в России сильно вырос. В разговоре с 5-tv.ru это подметила певица Ирина Ортман в рамках седьмого Фестиваля молодого искусства «Таврида. АРТ».

Артистка заявила, что нынешнее молодое поколение растет с сильным духом патриотизма, чему способствовали, в том числе и события последних лет.

«К сожалению, при таких трагических обстоятельствах, но у нас дух патриотизма за последние три года очень сильно возрос», — сказала Ортман.

Она подчеркнула, что эту тенденцию легко заметить, если обращать внимание то, как, например, проходит фестиваль «Таврида».

Ее коллеги добавили, что поколение сегодняшних 20-летних не нуждается в патриотическом воспитании. Молодых людей достаточно просто немного «развернуть» в нужную сторону и это врожденное чувство в них проявится.

Ярким примером является то, что они знают каждое слово гимна России и подпевают, когда слышат его исполнение.

