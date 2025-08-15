Нейросеть будет помогать врачам искать опухоль мозга

Эфирная новость 23 0

Новая разработка бесплатна и уже доступна всем.

Диагностировать опасные болезни станет проще. Российские ученые обучили нейросеть, и теперь она с почти стопроцентной точностью выявляет опухоль мозга. А также определяет ее тип.

Как выяснили «Известия», для этого нужно всего лишь загрузить в приложение снимки МРТ. Новая разработка бесплатна и уже доступна всем. В будущем ее функционал расширят. Это улучшит качество диагностики и увеличит скорость постановки диагнозов.

Нейросеть будет помогать врачам искать опухоль мозга
