Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших в сторону Москвы
На местах падения обломков дронов работают экстренные службы.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
Российские средства ПВО ликвидировали два беспилотника ВСУ, направлявшихся к столице. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном аккаунте в мессенджере МАКС.
«Системой ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в личном блоге.
Киевский режим пытается атаковать российские территории с 2022 года, когда президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Причем украинские боевики наносят удары не только с помощью беспилотников, но и с применением ракет.
Ранее 5-tv.ru писал о масштабной атаке ВСУ в ночь на 21 мая. Как сообщили в Министерстве обороны России (Минобороны РФ), система ПВО уничтожила 121 украинский беспилотник.
Удары были нацелены на Самарскую, Курскую, Брянскую, Ростовскую, Белгородскую, Воронежскую и Саратовскую области, а также дроны были ликвидированы над Республикой Калмыкия, Крымом и акваторией Каспийского моря.
