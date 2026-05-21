Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших в сторону Москвы

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист

На местах падения обломков дронов работают экстренные службы.

Атака беспилотников на Москву 21 мая

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Атака беспилотников на Москву 21 мая

Российские средства ПВО ликвидировали два беспилотника ВСУ, направлявшихся к столице. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном аккаунте в мессенджере МАКС.

«Системой ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в личном блоге.

Киевский режим пытается атаковать российские территории с 2022 года, когда президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Причем украинские боевики наносят удары не только с помощью беспилотников, но и с применением ракет.

Ранее 5-tv.ru писал о масштабной атаке ВСУ в ночь на 21 мая. Как сообщили в Министерстве обороны России (Минобороны РФ), система ПВО уничтожила 121 украинский беспилотник.

Удары были нацелены на Самарскую, Курскую, Брянскую, Ростовскую, Белгородскую, Воронежскую и Саратовскую области, а также дроны были ликвидированы над Республикой Калмыкия, Крымом и акваторией Каспийского моря.

Атака беспилотников на Москву
Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших в сторону Москвы
