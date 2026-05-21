Кровавая семейная драма: мужчина убил жену молотком и рассказал об этом дочери

Бытовой конфликт в Воронежской области закончился трагедией.

В Воронежской области 63-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела после совершения жестокой расправы над своей 62-летней супругой. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 19 мая на почве затяжных семейных разногласий. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина напал на жену, используя молоток и нож, что привело к ее моментальной гибели. Сразу после совершения преступления пенсионер самостоятельно связался со своей дочерью и сознался в содеянном по телефону.

Согласно материалам следствия, к трагическому финалу привели систематические ссоры, которые регулярно вспыхивали между супругами. В ходе последней перепалки злоумышленник нанес женщине несколько мощных ударов молотком в область головы, а также ударил ее ножом в грудную клетку.

Полученные ранения оказались критическими и не оставили пострадавшей шансов на выживание. Дочь, узнав о случившемся от отца, незамедлительно вызвала на место происшествия сотрудников полиции и бригаду скорой помощи, однако медикам оставалось лишь констатировать смерть женщины.

В ходе проведения следственных действий и допроса подозреваемый полностью признал свою вину в убийстве. Правоохранительные органы продолжают сбор доказательной базы и выяснение всех обстоятельств, предшествовавших кровавой расправе. Данный инцидент пополнил сводку тяжких преступлений на бытовой почве в регионе.

