Путин обсудил в Магадане план развития города

Владимир Путин собрал совещание, посвященное вопросам развития Магадана. Президент отметил, что город меняется, становится более современным и удобным. Так же глава государства предложил обсудить мероприятия по реализации мастер-планов и других дальневосточных городов.

«Новый этап масштабной работы по качественному и комплексному обновлению дальневосточных городов, формирование современной среды для жизни, учебы и работы, бизнеса начался в 2021 году. Именно тогда было дано поручение подготовить 22 мастер-плана развития городов и городских агломераций региона, в которых проживает почти 4,5 миллиона человек, то есть это более половины всего населения Дальнего Востока. Все эти долгосрочные комплексные стратегические документы утверждены и выполняются. В этом году работа по мастер-планам заметно ускорилась, набран хороший темп», — отметил президент РФ Владимир Путин.

А перед совещанием российский лидер посетил универсальный спортивно-оздоровительный комплекс «Президентский» и пообщался с юными хоккеистами.

После завершения всех мероприятий самолет президента вылетит в Анкоридж. Это примерно три тысячи километров от Магадана. Перелет займет около четырех часов.

