Путин обсудил в Магадане план развития города

Эфирная новость 21 0

Президент также успел пообщаться с юными хоккеистами.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru

Владимир Путин собрал совещание, посвященное вопросам развития Магадана. Президент отметил, что город меняется, становится более современным и удобным. Так же глава государства предложил обсудить мероприятия по реализации мастер-планов и других дальневосточных городов.

«Новый этап масштабной работы по качественному и комплексному обновлению дальневосточных городов, формирование современной среды для жизни, учебы и работы, бизнеса начался в 2021 году. Именно тогда было дано поручение подготовить 22 мастер-плана развития городов и городских агломераций региона, в которых проживает почти 4,5 миллиона человек, то есть это более половины всего населения Дальнего Востока. Все эти долгосрочные комплексные стратегические документы утверждены и выполняются. В этом году работа по мастер-планам заметно ускорилась, набран хороший темп», — отметил президент РФ Владимир Путин.

А перед совещанием российский лидер посетил универсальный спортивно-оздоровительный комплекс «Президентский» и пообщался с юными хоккеистами.

После завершения всех мероприятий самолет президента вылетит в Анкоридж. Это примерно три тысячи километров от Магадана. Перелет займет около четырех часов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+21° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
79.77
0.17 93.06
-0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:58
Путин посетил первое в РФ предприятие по производству капсул Омега-3
17:56
Путин обсудил в Магадане план развития города
17:48
Дмитрий Патрушев оценил реализацию нацпроекта «Экология» в Чувашии
17:21
Суд приговорил экс-главу парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова к пяти годам тюрьмы
17:14
Успенская исполнила песню «Поет гитара» в рамках трибьюта «Любэ»
16:38
Певица Елена Джая отметила вклад Виктора Цоя в культуру России

Сейчас читают

Взрыв на заводе в Рязанской области унес жизни шести человек
Фильм «Геля» на фестивале «Окно в Европу» получил приз «За энергию на экране»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс