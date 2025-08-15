Звезда сериала «СашаТаня» Андрей Гайдулян прилетел на Аляску

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 46 0

Актер находится в Анкоридже — городе, где вот-вот начнется встреча Путина и Трампа.

Фото, видео: Instagram*/gaydulyan; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Встреча Путина и Трампа

Актер Андрей Гайдулян, который известен по комедийному сериалу «СашаТаня», прилетел на Аляску в преддверии встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Об этом артист сообщил в соцсетях.

«Друзья, добро пожаловать в солнечный Анкоридж», — сказал Гайдулян, отметив пасмурную погоду.

Звезда «СашиТани» прилетел на Аляску примерно за сутки до встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. В день саммита артист вышел в город, изучил достопримечательности и пообщался с местными жителями. Кроме того, актер купил несколько сувениров на память, среди которых шапка с помпоном.

В своих соцсетях Гайдулян активно показывает поклонникам, как выглядит самый северный американский штат. Однако, о том, зачем и почему артист захотел посетить Аляску, он не упомянул.

Ранее 5-tv.ru писал, как президент США высказался о предстоящем саммите. Встреча лидеров двух стран начнется примерно в 22:00 по московскому времени.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

Тема:
Встреча Путина и Трампа
15 авг
Свитера с надписью «СССР» раскупили после того, как его надел Сергей Лавров
15 авг
Путин прибыл на Аляску
15 авг
Кирилл Дмитриев встретил медведя на Аляске перед саммитом США и РФ
15 авг
Песков: урегулирование конфликта на Украине будет главной темой саммита РФ и США
15 авг
Переговоры Путина и Трампа могут занять около семи часов
15 авг
В Анкоридже усилили меры безопасности перед саммитом РФ и США
15 авг
«Ставки высоки»: Трамп высказался о предстоящем саммите
15 авг
Захарова с иронией сравнила лося у саммита на Аляске с Зеленским
15 авг
Организация в кратчайшие сроки: где поселили журналистов на Аляске
15 авг
Амбициозный прогноз: чего ждут от встречи Путина и Трампа в мире
+21° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
80.02
0.25 93.71
0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:11
Свитера с надписью «СССР» раскупили после того, как его надел Сергей Лавров
20:55
Путин прибыл на Аляску
20:55
Кирилл Дмитриев встретил медведя на Аляске перед саммитом США и РФ
20:42
MAX возглавил рейтинги App Store и Google Play
20:27
Умерла 31-летняя блогер Ната Лайм
20:12
Минобороны назвало провокацией информацию об ударе ВС РФ по рынку в Сумах

Сейчас читают

Суд приговорил экс-главу парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова к пяти годам тюрьмы
Время внутреннего поиска: прогноз Таро на неделю с 18 по 24 августа
Фильм «Геля» на фестивале «Окно в Европу» получил приз «За энергию на экране»
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс