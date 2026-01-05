Орбан выразил надежду на встречу Путина и Трампа в Будапеште в 2026 году

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что рассчитывает на возможную встречу президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Будапеште в 2026 году. Об этом венгерский премьер заявил 5 января.

По его мнению, именно такая встреча могла бы стать основой для договоренностей по урегулированию конфликта на Украине.

Также глава правительства подчеркнул, что Венгрия придерживается курса на выстраивание прагматичных отношений со всеми ключевыми экономическими центрами мира, в том числе Россией и КНР, не ограничиваясь рамками одного геополитического направления.

Кроме того, Орбан дал понять, что Будапешт не намерен финансировать продолжение боевых действий на Украине. Он отметил, что Венгрия не поддерживает планы Евросоюза по предоставлению кредитов для этих целей и не собирается направлять на это средства из национального бюджета в 2026 году.

До этого, 4 января, Трамп заявил, что Москва и Киев со временем смогут прийти к соглашению по украинскому конфликту. Он подчеркнул, что не устанавливает жестких сроков для достижения договоренностей, а также выразил уверенность, что США смогут компенсировать значительную часть затрат, понесенных в связи с поддержкой Украины, в том числе за счет соглашений в сфере добычи полезных ископаемых.

В свою очередь, президент России Владимир Путин 19 декабря сообщал о готовности рассмотреть возможность отказа от ударов по территории Украины в период проведения там президентских выборов. Он отмечал, что легитимность украинской власти напрямую связана с проведением голосования, без которого, по его словам, устойчивое политическое урегулирование невозможно.

Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп выразил уверенность в заключении сделки между РФ и Украиной.

