Песков: новая беседа по телефону между Путиным и Трампом пока не планируется

Все упирается в график российского и американского лидеров.
Фото, видео: © РИА Новости/Гавриил Григоров; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Новая беседа по телефону между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом в ближайшее время не планируется. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во время общения с журналистами пресс-секретарь подчеркнул, что на данный момент графики глав государств не предусматривают подобных контактов.
«Разговора двух президентов, президентов России и США, пока не планируется», — пояснил он.
Говоря о результатах недавних трехсторонних консультаций, проходивших в Женеве, Песков отметил, что ему нечего добавить к сведениям, которые ранее предоставил помощник президента Владимир Мединский.
Также он сообщил, что главе государства направлялись систематические отчеты о том, как продвигается дискуссия в Швейцарии. Тем не менее, в Кремле считают, что давать окончательные оценки итогам встреч и озвучивать конкретные результаты пока преждевременно.
Накануне Владимир Мединский охарактеризовал прошедшие в Женеве переговоры между представителями России, США и Украины как очень напряженные, но при этом имеющие деловой характер.
Ожидается, что следующий этап консультаций по мирному урегулированию конфликта также будет организован на швейцарской площадке в ближайшее время.
Перед отъездом из Женевы российская делегация провела еще одну дополнительную встречу для проработки деталей.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 28 янв
- В Белом доме повесили фото Трампа и Путина после саммита на Аляске
- 5 янв
- Орбан выразил надежду на встречу Путина и Трампа в Будапеште в 2026 году
- 20 дек
- «Все сорвалось»: американский политолог о мирном соглашении в Анкоридже
- 16 нояб
- Ушаков сообщил об откладывании встречи Путина и Трампа
- 13 нояб
- Лавров заявил о готовности России к саммиту с США в Будапеште
- 8 нояб
- Трамп обвинил Россию в якобы «нежелании» завершить украинский конфликт
- 7 нояб
- «Всегда есть шанс»: Трамп оценил вероятность встречи с Путиным в Будапеште
- 7 нояб
- Орбан: Москве и Вашингтону осталось решить всего пару вопросов перед встречей
- 7 нояб
- «Положить конец войне»: финский политик призвал Трампа приехать в Москву
- 5 нояб
- Рябков: условия для встречи Путина и Трампа пока отсутствуют
Читайте также
86%
Нашли ошибку?