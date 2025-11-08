Трамп обвинил Россию в якобы «нежелании» завершить украинский конфликт

Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции, что, по его мнению, Россия якобы не проявляет готовности завершить конфликт на Украине.

«Основной спор в том, что они просто пока не хотят останавливаться», — сказал американский лидер в ответ на вопрос, почему он не проводил новых переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

Как сообщал 5-tv.ru, Трамп, оценивая вероятность встречи с Путиным в Будапеште, заявил, что «всегда есть шанс».

Ранее, 22 октября, президент США на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Вашингтоне заявил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным отложили, так как «сейчас не тот момент». При этом политик выразил надежду, что в будущем они состоятся.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США хотят провести встречу с Россией и готовы к диалогу, если это поможет добиться урегулирования на Украине.

Кроме того, на днях президент Финляндии Александр Стубб предложил организовать встречу между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите G20 в ЮАР.

