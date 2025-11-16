Ушаков сообщил об откладывании встречи Путина и Трампа

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 37 0

Контакты по данному вопросу все еще ведутся.

Состоится ли встреча Путина и Трампа в ближайшее время

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Встреча Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в настоящий момент отменили встречу, однако контакты по этому вопросу проводятся. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Активно ведем разговор по украинскому урегулированию на основе тех пониманий, которые были достигнуты в Анкоридже», — пояснил Ушаков.

При этом он отметил, что со стороны США сигналов о том, что понимания Анкориджа не действуют, не поступало. Итоги саммита довели до властей киевского режима.

Ушаков подчеркнул, что в случае достижения принципиальной договоренности Вашингтона и Москвы о встрече лидеров в любом месте многие технические и политические трудности отойдут на задний план.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров передавал, что Москва может вернуться к подготовке переговоров между Путиным и Трампом. Дипломат заявлял, что Будапешт по-прежнему наиболее предпочтительное место для проведения переговоров Путина и Трампа.

Также Ушаков сообщал, что ситуацию в отношениях между РФ и Соединенными Штатами нельзя назвать паузой, так как контакты стран ведутся на разных уровнях. По его словам, проблемы в отношениях двух государств решаются медленнее, чем хочется.

Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп удивился заявлениям Путина о положении канонической Украинской православной церкови (УПЦ) на Украине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Встреча Путина и Трампа
13 нояб
Лавров заявил о готовности России к саммиту с США в Будапеште
8 нояб
Трамп обвинил Россию в якобы «нежелании» завершить украинский конфликт
7 нояб
«Всегда есть шанс»: Трамп оценил вероятность встречи с Путиным в Будапеште
7 нояб
Орбан: Москве и Вашингтону осталось решить всего пару вопросов перед встречей
7 нояб
«Положить конец войне»: финский политик призвал Трампа приехать в Москву
5 нояб
Рябков: условия для встречи Путина и Трампа пока отсутствуют
4 нояб
Названы новые возможные дата и место встречи Путина и Трампа
29 окт
Трамп уверен, что конфликт на Украине будет урегулирован
28 окт
Лавров: России нужны гарантии результативности встречи Путина и Трампа
27 окт
«Принципиальная готовность есть»: Ушаков о возможной встрече Путина и Трампа
-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.13
0.53 95.10
1.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:59
«Редкий случай»: Дмитриев про молчание США по коррупционному скандалу на Украине
13:42
Актер дубляжа Петр Вечерков умер в возрасте 27 лет
13:30
Останки ребенка в рюкзаке обнаружили в пруду на востоке Москвы
13:21
Путин назвал День самбо национальным достоянием
13:08
Олигарх Коломойский* указал на скорое падение власти «Наполеона-Зеленского»
12:49
Два человека погибли и двое пострадали при пожаре в кафе в подмосковном Видном

Сейчас читают

«Одни из самых красивых»: турецкий певец Эмре Алтуг назвал россиянок особенными
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 ноября, для всех знаков зодиака
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году