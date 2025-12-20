«Все сорвалось»: американский политолог о мирном соглашении в Анкоридже

Договоренностям помешали европейские лидеры и Зеленский.
Фото, видео: www.globallookpress.com/White House; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Политолог Самуэли: мирное соглашение в Анкоридже сорвалось из-за действий Европы
Президент России Владимир Путин во время саммита с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске в августе 2025 года был готов пойти на уступки для мирного решения украинского конфликта. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru озвучил политолог, старший научный сотрудник Института глобальной политики США Джордж Самуэли.
«Таким образом, Путин прибыл в Анкоридж с настроем на готовность к уступкам на основе предложений Уиткоффа. А затем, конечно, все сорвалось — после того как Зеленский и его европейские кураторы прибыли в Овальный кабинет и сбили Трампа с курса», — отметил специалист.
Политолог подчеркнул, что в Анкоридже в августе 2025 года Россия была готова к серьезным уступкам, как и во время переговоров в Стамбуле в 2022-м. Однако другая сторона конфликта эти предложения не поддержала.
К тому же, добавил Самуэли, стоит обратить особое внимание на то, что Путин во время прямой линии вновь очень отозвался о деятельности президента США Дональда Трампа. Как подчеркнул российский лидер, глава Белого дома действительно заинтересован в мирном урегулировании украинского конфликта.
Ранее писал 5-tv.ru, что политолог Джордж Самуэли отметил, что президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года» отвечал на сложные вопросы, требующие серьезных решений.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 20 дек
- «Окажемся между США и Китаем»: в Британии высказались о роли Европы без России
- 20 дек
- Американский политолог восхитился выносливостью Путина на прямой линии
- 19 дек
- «Мы думали о будущем, думали о вас»: Путин составил послание следующим поколениям
- 19 дек
- Булочки, нарушение ТК и «подсвинки»: самые яркие шутки Путина на «Итогах года»
- 19 дек
- Прямая линия с Владимиром Путиным длилась 4 часа 27 минут — главные заявления
- 19 дек
- Путин поручил разобраться с вопросом льгот для контрактников на СВО
- 19 дек
- Про Марс, колбасу и душу Сталина: самые необычные вопросы Путину на «Итогах года»
- 19 дек
- Путин встретился с волонтерами программы «Итоги года» после прямой линии
- 19 дек
- Путин рассказал, с чего начинается Родина
- 19 дек
- «Безо всякого преувеличения!» — Путин о лучшем и худшем моментах 2025 года
Читайте также
93%
Нашли ошибку?