«Все сорвалось»: американский политолог о мирном соглашении в Анкоридже

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев Эксклюзив 27 0

Договоренностям помешали европейские лидеры и Зеленский.

Фото, видео: www.globallookpress.com/White House; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2025 Встреча Путина и Трампа

Политолог Самуэли: мирное соглашение в Анкоридже сорвалось из-за действий Европы

Президент России Владимир Путин во время саммита с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске в августе 2025 года был готов пойти на уступки для мирного решения украинского конфликта. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru озвучил политолог, старший научный сотрудник Института глобальной политики США Джордж Самуэли.

«Таким образом, Путин прибыл в Анкоридж с настроем на готовность к уступкам на основе предложений Уиткоффа. А затем, конечно, все сорвалось — после того как Зеленский и его европейские кураторы прибыли в Овальный кабинет и сбили Трампа с курса», — отметил специалист.

Политолог подчеркнул, что в Анкоридже в августе 2025 года Россия была готова к серьезным уступкам, как и во время переговоров в Стамбуле в 2022-м. Однако другая сторона конфликта эти предложения не поддержала.

К тому же, добавил Самуэли, стоит обратить особое внимание на то, что Путин во время прямой линии вновь очень отозвался о деятельности президента США Дональда Трампа. Как подчеркнул российский лидер, глава Белого дома действительно заинтересован в мирном урегулировании украинского конфликта.

Ранее писал 5-tv.ru, что политолог Джордж Самуэли отметил, что президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года» отвечал на сложные вопросы, требующие серьезных решений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2025
20 дек
«Окажемся между США и Китаем»: в Британии высказались о роли Европы без России
20 дек
Американский политолог восхитился выносливостью Путина на прямой линии
19 дек
«Мы думали о будущем, думали о вас»: Путин составил послание следующим поколениям
19 дек
Булочки, нарушение ТК и «подсвинки»: самые яркие шутки Путина на «Итогах года»
19 дек
Прямая линия с Владимиром Путиным длилась 4 часа 27 минут — главные заявления
19 дек
Путин поручил разобраться с вопросом льгот для контрактников на СВО
19 дек
Про Марс, колбасу и душу Сталина: самые необычные вопросы Путину на «Итогах года»
19 дек
Путин встретился с волонтерами программы «Итоги года» после прямой линии
19 дек
Путин рассказал, с чего начинается Родина
19 дек
«Безо всякого преувеличения!» — Путин о лучшем и худшем моментах 2025 года
-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.72
0.69 94.51
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:48
«Все сорвалось»: американский политолог о мирном соглашении в Анкоридже
2:29
Билл Клинтон в платье: Минюст США опубликовал материалы по делу Эпштейна
2:10
Россия расторгнет военные соглашения с 12 странами
1:51
«Окажемся между США и Китаем»: в Британии высказались о роли Европы без России
1:32
Несчастья продолжаются? Долина может лишиться еще двух квартир
1:13
Количество отравившихся в пансионате «Долголетие» в Видном выросло до 35 человек

Сейчас читают

«Не рождена для этого»: Дочь Бони устроила истерику из-за полета в эконом-классе
Прямая линия с Владимиром Путиным длилась 4 часа 27 минут — главные заявления
Про Марс, колбасу и душу Сталина: самые необычные вопросы Путину на «Итогах года»
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026