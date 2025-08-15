Единственной дочери Елизаветы II исполнилось 75 лет

Единственной дочери королевы Елизаветы II и принца Филиппа, Анне, исполнилось 75 лет. В честь этого события королевская семья опубликовала новый портрет принцессы Анны. Снимок сестры короля Карла III накануне появился в официальном аккаунте монарха и его супруги в социальной сети.

Также в аккаунте королевской семьи опубликован трогательный ролик из архивных кадров, где запечатлены маленькие Анна и будущий король, а также Елизавета и Филипп.

«Счастливые воспоминания в преддверии 75-летия принцессы Анны», — гласит подпись под публикацией.

