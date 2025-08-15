Единственной дочери Елизаветы II исполнилось 75 лет

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

В честь этого события британская королевская семья опубликовала новый портрет именинницы.

Принцессе Анне исполнилось 75 лет

Фото: www.globallookpress.com/Cover Images

Единственной дочери королевы Елизаветы II и принца Филиппа, Анне, исполнилось 75 лет. В честь этого события королевская семья опубликовала новый портрет принцессы Анны. Снимок сестры короля Карла III накануне появился в официальном аккаунте монарха и его супруги в социальной сети.

Также в аккаунте королевской семьи опубликован трогательный ролик из архивных кадров, где запечатлены маленькие Анна и будущий король, а также Елизавета и Филипп.

«Счастливые воспоминания в преддверии 75-летия принцессы Анны», — гласит подпись под публикацией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по мнению Меган Маркл, король Карл III оказывает давление на принца Гарри и хочет подтолкнуть его к разводу. Уже пять лет принц Гарри и его супруга Меган Маркл проживают в США, и все это время напряжение между «беглым» членом королевской семьи и его родственниками лишь нарастает.

