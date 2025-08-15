Дегтярев оценил развитие спортивной инфраструктуры в Республике Коми

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 42 0

В рамках рабочей поездки он встретился с врио главы региона Ростиславом Гольдштейном.

Фото, видео: Telegram/ПУЛЕМЁТ ДЕГТЯРЁВА/Degtyarev_Info; 5-tv.ru

Министр спорта России и председатель Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев посетил Республику Коми.

В рамках рабочей поездки Дегтярев провел встречу с временно исполняющим обязанности главы региона Ростиславом Гольдштейном, ознакомился с развитием спортивной инфраструктуры и вручил ведомственные награды спортсменам.

Так, министр спорта осмотрел строящуюся лыжную базу в Сыктывкаре, Республиканский лыжный комплекс имени Раисы Сметаниной и ключевую базу для подготовки лыжников и биатлонистов.

Сегодня в республике уже создано 296 школьных спортивных клубов. Кроме того, активно развиваются новые направления — построены современные спортивные комплексы, «умные» площадки и модульные залы. Одним из следующих шагов станет ввод фиджитал-центра.

Ранее 5-tv.ru писал, что Михаил Дегтярев предложил ввести в отечественном футболе потолок зарплат по аналогии с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ). Такая мера, по словам министра, позволит сдерживать завышенные требования со стороны игроков.

