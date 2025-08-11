В Минспорте предложили ввести потолок зарплат в российском футболе

Михаил Дегтярев считает, что лимиты помогут избежать необоснованных выплат игрокам.

В Минспорте предложили ввести потолок зарплат в российском футболе

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Министр спорта России Михаил Дегтярев предложил ввести в отечественном футболе потолок зарплат по аналогии с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ).

Об этом он заявил 11 августа в эфире телеканала «Россия 24». По мнению главы Минспорта, эта мера позволит сдерживать завышенные требования со стороны игроков, особенно на фоне планируемого ужесточения лимита на легионеров.

Дегтярев отметил, что в хоккее действует прозрачная система распределения зарплатного бюджета: клуб может пригласить более дорогого игрока, но тогда придется экономить на других позициях. Министр раскритиковал ситуацию, при которой российские футболисты рассчитывают на повышенные выплаты только из-за ограничений на иностранных спортсменов.

Ранее, 5 августа, глава Минспорта сообщил о планах по поэтапному сокращению числа легионеров в Российской премьер-лиге. Предполагается, что на поле смогут одновременно находиться не более пяти иностранцев, а в заявке клуба — десять.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что российские спортсмены взяли два «золота» на Всемирных играх в Китае.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

