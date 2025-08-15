MAX возглавил рейтинги App Store и Google Play

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова

Пользователи положительно отзываются о мессенджере.

Приложение МАХ топ-1

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Мессенджер МАХ занял первое место среди бесплатных приложений в российских маркетах Google Play и App Store.

Пользователи оценили приложение на 4,6 в Google Play и на 4,4 в App Store.

В июне в пресс-службе платформы сообщили, что число зарегистрированных пользователей MAX достигло миллиона человек.

Кроме того, с 1 сентября начнется обязательная предустановка мессенджера MAX на все новые смартфоны в России, об этом заявил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

До этого стало известно, что Роскомнадзор частично ограничит звонки в Telegram и WhatsApp* на территории России. Указанные мессенджеры стали основными площадками для злоумышленников, которые используют их для обмана и вымогательства денег, а также для вербовки россиян.

Принятые меры касаются только голосовых вызовов, речи о блокировке иных функций не идет. Как отметили в Минцифры, в случае соблюдения иностранными мессенджерами требований российского законодательства, доступ к услугам звонков в них будет восстановлен.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

