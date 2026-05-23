Коварная болезнь: когда головокружение оказывается признаком паралича

Daily Mail: иногда головокружение может быть признаком паралича

В Великобритании врачи на протяжении нескольких лет ошибочно диагностировали панические атаки у 19-летней Шарлотты Райт, в то время как она страдала от рассеянного склероза. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Специалисты игнорировали жалобы девушки из Болтона на сильные головокружения, провалы в памяти и ночные судороги, списывая все на психологические проблемы. Только спустя три года, после экстренной госпитализации с подозрением на инсульт, МРТ выявило реальную причину состояния — серьезное поражение нервной системы.

Ситуация Шарлотты осложнялась тем, что ее специфические симптомы, включая потерю чувствительности лица и потерю сознания, не были сочтены терапевтом за проявления неврологии.

Британке выписали антидепрессанты, которые она предусмотрительно выбрасывала, понимая, что причина кроется в физиологии. Эксперты отмечают, что рассеянный склероз возникает, когда иммунитет атакует миелиновую оболочку нервов. Сегодня 31-летняя женщина вынуждена передвигаться в инвалидном кресле, так как ее ноги практически перестали функционировать.

Число пациентов с таким диагнозом в Британии выросло почти вдвое за последние 20 лет. Основная проблема заключается в низкой осведомленности врачей общей практики о ранних признаках болезни у молодежи.

