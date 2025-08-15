Минобороны назвало провокацией информацию об ударе ВС РФ по рынку в Сумах

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Украина распространяет ложную информацию для срыва переговоров Путина и Трампа.

Минобороны РФ назвало провокацией информацию об ударе России по рынку в Сумах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Обвинения Украины о якобы нанесении российской армией удара по рынку в Сумах — провокация. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ в своем официальном Telegram-канале.

«Обвинения киевского режима о якобы нанесении Вооруженными силами РФ 15 августа удара по рынку в центре городе Сумы и другим населенным пунктам являются намеренной провокацией», — говорится в посте ведомства.

Подобные заявления украинских властей направлены на создание негативного медийного фона, цель которого — срыв предстоящих российско-американских переговоров на Аляске. Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп должны встретиться в городе Анкоридж 15 августа примерно в 22:00 по московскому времени.

«Российские Вооруженные силы никаких ударов по городу Сумы и другим городам не наносили», — заключили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru писал, что за ночь силы ПВО России сбили 53 украинских дрона. Атаке подверглись Брянская, Воронежская, Самарская, Орловская и другие области.

