Силы ПВО России за ночь сбили 53 украинских беспилотника в регионах страны

Основная часть атак пришлась на Курскую и Ростовскую области.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 15 августа перехватили и уничтожили 53 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины над территорией страны. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
По данным ведомства, 13 дронов были ликвидированы в небе над Курской областью, еще 11 — над Ростовской. Семь беспилотников сбили в Самарской области, шесть — в Белгородской. Кроме того, по пять аппаратов было уничтожено в Орловской области и по четыре — в Брянской и Воронежской областях.
Также оборонные подразделения нейтрализовали по одному беспилотнику над Саратовской областью, Республикой Калмыкия и акваторией Азовского моря. В Минобороны России уточнили, что все перехваченные цели были самолетного типа и были уничтожены дежурными силами ПВО.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в период с 20:00 13 августа до 07:00 14 августа силы ПВО России успешно ликвидировали 44 беспилотника, принадлежавшие украинским военным, над различными регионами страны.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 15 авг
- Опубликованы кадры последствий атаки дронов ВСУ на жилую многоэтажку в Курске
- 15 авг
- Хинштейн назвал суммы выплат пострадавшим в результате атаки дронов ВСУ жителям Курска
- 15 авг
- Увеличилось число пострадавших в результате атаки дронов ВСУ на многоэтажку в Курске
- 15 авг
- Женщина погибла в результате атаки дрона ВСУ на жилую многоэтажку в Курске
- 14 авг
- Семейная пара и пенсионер пострадали при атаке беспилотника ВСУ на Курскую область
- 14 авг
- ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области беспилотником
- 14 авг
- В Ростове-на-Дону 13 человек пострадали из-за атаки украинского дрона
- 14 авг
- Силы ПВО РФ сбили более 40 украинских дронов над регионами страны за ночь
- 14 авг
- ВСУ ударили по зданию правительства Белгородской области
- 13 авг
- В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА повредили дома
Читайте также
94%
Нашли ошибку?