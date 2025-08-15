Силы ПВО России за ночь сбили 53 украинских беспилотника в регионах страны

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 41 0

Основная часть атак пришлась на Курскую и Ростовскую области.

Силы ПВО России за ночь сбили 53 украинских беспилотника в регионах страны

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 15 августа перехватили и уничтожили 53 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины над территорией страны. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

По данным ведомства, 13 дронов были ликвидированы в небе над Курской областью, еще 11 — над Ростовской. Семь беспилотников сбили в Самарской области, шесть — в Белгородской. Кроме того, по пять аппаратов было уничтожено в Орловской области и по четыре — в Брянской и Воронежской областях.

Также оборонные подразделения нейтрализовали по одному беспилотнику над Саратовской областью, Республикой Калмыкия и акваторией Азовского моря. В Минобороны России уточнили, что все перехваченные цели были самолетного типа и были уничтожены дежурными силами ПВО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в период с 20:00 13 августа до 07:00 14 августа силы ПВО России успешно ликвидировали 44 беспилотника, принадлежавшие украинским военным, над различными регионами страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
15 авг
Опубликованы кадры последствий атаки дронов ВСУ на жилую многоэтажку в Курске
15 авг
Хинштейн назвал суммы выплат пострадавшим в результате атаки дронов ВСУ жителям Курска
15 авг
Увеличилось число пострадавших в результате атаки дронов ВСУ на многоэтажку в Курске
15 авг
Женщина погибла в результате атаки дрона ВСУ на жилую многоэтажку в Курске
14 авг
Семейная пара и пенсионер пострадали при атаке беспилотника ВСУ на Курскую область
14 авг
ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области беспилотником
14 авг
В Ростове-на-Дону 13 человек пострадали из-за атаки украинского дрона
14 авг
Силы ПВО РФ сбили более 40 украинских дронов над регионами страны за ночь
14 авг
ВСУ ударили по зданию правительства Белгородской области
13 авг
В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА повредили дома
+15° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
79.77
0.17 93.06
-0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:40
«Прямо над нами сбивали»: актер Жигунов о съемках в Севастополе под обстрелом
8:20
Дитя тундры: медики преодолели 155 километров, чтобы помочь роженице на Ямале
8:00
«Не друг и не враг — учитель!» — что Олег Табаков скрывал за улыбкой кота
7:46
Газ или бензин: каким-топливом выгоднее заправлять машину
7:45
Силы ПВО России за ночь сбили 53 украинских беспилотника в регионах страны
7:45
Ким Чен Ын: КНДР вместе с РФ противостоит неонацизму

Сейчас читают

Проукраинские активисты вышли на митинг на Аляске
Фильм «Геля» на фестивале «Окно в Европу» получил приз «За энергию на экране»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс