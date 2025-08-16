В результате протестов в Сербии задержали 38 человек

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 30 0

Пострадало еще шесть сотрудников полиции.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/стрингер Сергей Петров

Министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич сообщил, что на протестах оппозиции в республике задержали 38 человек. Чиновник уточнил, что шесть сотрудников полиции пострадали.

Ранее Дачич заявил о том, что в ходе протестов в Сербии пострадали 42 сотрудника местной полиции, 26 из которых получили ранения в Белграде. Тогда сообщалось о 37 задержанных из числа протестующих.

Волна антиправительственных митингов захлестнула Сербию после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года. Из-за случившегося погибли 16 человек. В ходе расследования был арестован бывший глава сербского Минстроя. Протестующие требуют отставки президента страны Александра Вучича и проведения внеочередных парламентских выборов.

Лидер Сербии, при этом, отказался подчиниться требованиям демонстрантов и заявил, что протестные акции спонсируются на деньги западных государств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что полиция в Белграде продолжает подавлять акции протеста на улицах сербской столицы.

